31 марта 2020

Первый житель Пермского края вылечился от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализы пермяка на коронавирус — отрицательныеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый выздоровевший от коронавируса житель Пермского края выписан из больницы. Об этом сказано в официальном telegram-канале региона, в котором сообщается о борьбе с инфекцией.

«Из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет», — сказано в сообщении канала. Отмечено, что после начала лечения прошло две недели. За это время врачи сделали два теста. Оба оказались отрицательными.

Первый случай коронавирусной инфекции в Пермском крае был зафиксирован 13 марта. На утро 1 апреля сообщалось о 13 случаях болезни. Один человек умер. На самоизоляции находятся 3467 жителей региона. В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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