Первый житель Пермского края вылечился от коронавируса

Первый выздоровевший от коронавируса житель Пермского края выписан из больницы. Об этом сказано в официальном telegram-канале региона, в котором сообщается о борьбе с инфекцией.
«Из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет», — сказано в сообщении канала. Отмечено, что после начала лечения прошло две недели. За это время врачи сделали два теста. Оба оказались отрицательными.
Первый случай коронавирусной инфекции в Пермском крае был зафиксирован 13 марта. На утро 1 апреля сообщалось о 13 случаях болезни. Один человек умер. На самоизоляции находятся 3467 жителей региона. В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса.
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