Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

Правительство России наделено полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Законом предлагается наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части. Также правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС и ограничивать торговлю медизделиями. Кроме того, правительству разрешается устанавливать новые случаи для закупок у единственного поставщика и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве, уточняет
Решение о наделении правительства правом введения режима чрезвычайной ситуации было принято 31 марта на заседании Госдумы. Законопроект был внесен в думу 26 марта. Ранее в Кремле заявили, что наделение кабмина правом вводить в России режим ЧС оправданно. Это связано с тем, что именно правительство осуществляет непосредственный менеджмент в ситуации с предотвращением распространения коронавируса.
Кроме того, в Кремле отметили, что введение режима ЧС в России не является эффективной мерой борьбы с эпидемией коронавируса. Однако, как позже заявил Владимир Путин, сейчас ситуация с коронавирусом в России усложняется.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом, 27 человек скончались, еще 204 — излечились.