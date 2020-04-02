Кудрин оценил потери российской экономики от коронавируса

Алексей Кудрин считает, что ВВП может сократиться на 8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что потери экономики России от коронавируса составят не менее 3—5% внутреннего валового продукта (ВВП). При этом он не исключает и более пессимистичного развития.

«Может быть похожая ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», — отметил Кудрин во время совещания с президентом РФ и членами правительства, его слова приводит «Коммерсант».

Глава Счётной палаты напомнил, что во время кризиса 2009 года российские власти направили на поддержку экономики порядка 10% ВВП. При этом, тогда средняя цена на нефть составляла 60 долларов за баррель. Сейчас стоимость черного золота опустилась до 13 долларов.что сравнимо с 1999 годом. «[Сейчас происходят]нестандартные, шоковые ситуации», — предположил Кудрин.

По мнению Кудрина, кабмину придется потратить больше средств из резервного фонда в нынешнем году, а не распределять траты равномерно на несколько лет вперед. Ранее выступая в Совете федерации Кудрин заявил, что экономика России не вырастет в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а ВВП может снизиться. Он также отметил, что сокращения расходов бюджета в связи с падением цены на нефть не будет.