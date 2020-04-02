Россияне могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

Из-за тяжелой экономической ситуации людям придется перейти к вынужденному использованию накопленных ресурсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за пандемии коронавируса россияне могут потратить в этом году от одного до трех триллионов рублей наличных сбережений. По предварительным подсчетам, эта сумма составит от 10 до 50 процентов всех денежных средств, которые граждане хранят дома. Об этом рассказали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер».

«Раскупорить „кубышку“ людей заставят экономическая ситуация, снижение доходов и рост безработицы, вызванные эпидемией коронавируса», — пишут «Известия». Как отмечает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, если режим самоизоляции в стране продержится более двух недель, то рост безработицы составит до восьми процентов. Количество граждан, которые остались без работы, может вырасти на 3 млн человек, уточнил Гришунин.

Ранее ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Нина Вишневская заявила URA.RU, что из-за кризиса россияне могут лишиться до 40 процентов заработной платы. Из-за непростой ситуации в России работодатель может сократить часть доходов, которую сотрудник получает сверх оклада. При этом права работника нарушаться не будут.