Курганская компания добивается банкротства известного тюменского застройщика

Дело поступило в арбитраж Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Курганское предприятие «Строительное управление №51» подало иск о признании банкротом застройщика «Тюменгазстрой», известного проектами ЖК «Квартет» и ЖК «На Кирова» в Тюмени. Эта информация размещена в картотеке арбитражного суда.

Сумма требований курганской компании превышает 3,7 млн рублей. Иск поступил в арбитраж Тюменской области, к рассмотрению дело пока не назначено, другие его подробности пока не известны. Отметим, что «Строительное управление №51» само находится в процедуре банкротстве с 2017 года.

Получить оперативный комментарий по телефону у истца и ответчика не удалось. URA.RU направило запросы на оба предприятия.