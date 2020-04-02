Военные медики рассказали, у кого появится иммунитет к коронавирусу

Иммунитет появится только у людей с выраженными симптомами коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей, которые переболели коронавирусом и которые были здоровы до заражения, появляется стойкий иммунитет к инфекции. Об этом свидетельствуют методические рекомендации, которые подготовили в Военно-медицинской академии имени Кирова для Минобороны РФ.

«Следует полагать, что у преморбидно здоровых (люди были здоровы до заражения — прим. ред) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», — приводит ТАСС цитату из документа. Однако специалисты отмечают, что у пациентов, которые переболели коронавирусом бессимптомно или со слабо выраженной клинической картиной, стойкий иммунитет не вырабатывается, поэтому они могут заболеть повторно. Это касается и тех пациентов, у которых изначально были проблемы со здоровьем.

В докладе говорится, что для специфической иммунотерапии других зараженных коронавирусом можно использовать плазму крови ряда пациентов со стойким иммунитетом к COVID-2019.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что тест на иммунитет к коронавирусной инфекции может быть зарегистрирован в середине апреля, пишет агентство Nation News. Она также заявила, что для клинических испытаний вакцин против коронавируса потребуется 60 добровольцев, напоминает телеканал 360.