01 апреля 2020

Военные медики рассказали, у кого появится иммунитет к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, человек в маске, медицинская маска, защитная маска, сидит на скамейке, маска на лицо, девушка в маске
Иммунитет появится только у людей с выраженными симптомами коронавирусаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У людей, которые переболели коронавирусом и которые были здоровы до заражения, появляется стойкий иммунитет к инфекции. Об этом свидетельствуют методические рекомендации, которые подготовили в Военно-медицинской академии имени Кирова для Минобороны РФ.

«Следует полагать, что у преморбидно здоровых (люди были здоровы до заражения — прим. ред) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», — приводит ТАСС цитату из документа. Однако специалисты отмечают, что у пациентов, которые переболели коронавирусом бессимптомно или со слабо выраженной клинической картиной, стойкий иммунитет не вырабатывается, поэтому они могут заболеть повторно. Это касается и тех пациентов, у которых изначально были проблемы со здоровьем.

В докладе говорится, что для специфической иммунотерапии других зараженных коронавирусом можно использовать плазму крови ряда пациентов со стойким иммунитетом к COVID-2019.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что тест на иммунитет к коронавирусной инфекции может быть зарегистрирован в середине апреля, пишет агентство Nation News. Она также заявила, что для клинических испытаний вакцин против коронавируса потребуется 60 добровольцев, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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