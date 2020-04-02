Доллару предрекли рост выше 80 рублей

Курс доллара может вырасти до 82 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Максимальный курс доллара в конце текущей недели может превысить 80 рублей. С таким прогнозом выступила независимый эксперт по личным инвестициям Анна Лапицкая.

По прогнозам Лапицкой, 2 апреля не ожидается публикации важных макроэкономических данных, которые могут оказать воздействие на курс рубля по отношению к доллару и евро. В этот день рубль может снизится до отметки 79,30-79,50 за доллар и 87,30-87,40 рубля за евро. В последующие дни падение замедлится, однако будет продолжаться.

«Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50», — приводит слова Лапицкой «Российская газета».

В сложившихся обстоятельствах целесообразно осторожно продавать рубль с текущих уровней и фиксировать прибыль по сделкам против рубля, открытым ранее, в случае начала консолидации, отмечает эксперт.

Курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул в начале марта на фоне обвала мировых цен на нефть. Доллар тогда вырос до 72,4 рубля, евро — до 82,2 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша прогнозировал дальнейшее падение курса рубля. В эфире «Национальной службы новостей» он дал советы россиянам, как сохранить накопления в условиях сложной экономической ситуации.