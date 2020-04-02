01 апреля 2020

Генконсулу Венгрии на Урале поставили диагноз после проверки сотрудника дипмиссии на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 105-летия Екатеринбургского театра оперы и балета. Екатеринбург, сюч сергей
У Сергея Сюча не обнаружен коронавирусФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч сдал анализы на коронавирус, у него не выявлено заболевание, сообщил собеседник URA.RU в дипломатическом ведомстве. Ранее инсайдер утверждал, что медицинская бригада взяла анализы у одного из сотрудников консульства.

«На Гоголя, 15 [комплекс зданий, где находится генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге] выезжала бригада, на проверку потребовалось два дня», — знает собеседник.

URA.RU сообщало о том, что мобильная медицинская бригада одной из частных клиник Екатеринбурга взяла анализы на коронавирус у сотрудника консульства Венгрии Петера Седеркени.

Консульство Венгрии прекратило работу и выдачу виз из-за эпидемии коронавируса 16 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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