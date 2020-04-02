Генконсулу Венгрии на Урале поставили диагноз после проверки сотрудника дипмиссии на коронавирус

У Сергея Сюча не обнаружен коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч сдал анализы на коронавирус, у него не выявлено заболевание, сообщил собеседник URA.RU в дипломатическом ведомстве. Ранее инсайдер утверждал, что медицинская бригада взяла анализы у одного из сотрудников консульства.
«На Гоголя, 15 [комплекс зданий, где находится генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге] выезжала бригада, на проверку потребовалось два дня», — знает собеседник.
URA.RU сообщало о том, что мобильная медицинская бригада одной из частных клиник Екатеринбурга взяла анализы на коронавирус у сотрудника консульства Венгрии Петера Седеркени.
Консульство Венгрии прекратило работу и выдачу виз из-за эпидемии коронавируса 16 марта.