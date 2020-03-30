Сотрудника консульства Венгрии в Екатеринбурге проверяют на коронавирус

У венгерского дипломата подозревают коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотруднику консульства Венгрии в Екатеринбурге срочно вызвали частную скорую помощь. Об этом сообщил URA.RU источник в дипломатическом ведомстве.

«Вечером 29 марта была вызвана мобильная медицинская бригада одной из частных клиник Екатеринбурга, которая сделала тест на коронавирус сотруднику консульства Венгрии Петеру Седеркени», — сообщил URA.RU инсайдер. Получить комментарий в консульстве Венгрии редакции URA.RU не удалось, так как с 16 марта оно прекратило выдачу виз и телефоны дипмиссии не отвечают.

Это уже второй случай в Екатеринбурге подозрения на коронавирус среди дипломатических работников. Ранее URA.RU писало, что генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл приехал с родины на Урал с простудой. После заметки на URA.RU консул самоизолировался и не выходит из своей квартиры на улице Гоголя, 15. Состояние здоровья консула на сегодняшний день неизвестно, тест на коронавирус он не проходил.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили URA.RU, что сотрудники иностранных дипломатических миссий не попадают под обязательные ограничительные меры. «Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в адрес представителя МИД России в Екатеринбурге было направлено письмо с предложением предпринять меры по организации в отношении генерального консула Великобритании в Екатеринбурге режима изоляции, медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Консулы Венгрии и Великобритании являются соседями. Они живут и работают в одном комплексе задний на улице Гоголя, 15 в Екатеринбурге.