В Челябинской области полиция начинает проверять прохожих из-за коронавируса

В Челябинской области полицейские начнут проверять соблюдение режима самоизоляции по коронавирусу на улицах муниципалитетов. Об этом сообщил 2 апреля на брифинге губернатор Алексей Текслер.
«Проверки будут производиться на дорогах и на улицах. Прежде всего они коснутся тех, кто недавно вернулся из-за границы. Количество сотрудников полиции, выделяемых на патрулирование, увеличено на 50%», — сообщил глава региона.
По его словам, такое решение принято по итогам совещания с руководством ГУ МВД по региону. «Мы провели такое совещание после вступления в силу новых положений КоАП, ужесточающих наказания за нарушение противоэпидемических ограничений — от штрафа в 30 тыс. рублей до уголовной ответственности в случае заражения других людей», — пояснил Текслер.
Перед этим Текслер подтвердил информацию о еще одном случае заражения коронавирусом — число заболевших южноуральцев возросло до 21 человека. Прибавилось и пациентов с условно-положительным результатом анализом — теперь их семь (+3).
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