01 апреля 2020

В Челябинской области полиция начинает проверять прохожих из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Полиция. Челябинск
Количество патрульных увеличится на 50 процентовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области полицейские начнут проверять соблюдение режима самоизоляции по коронавирусу на улицах муниципалитетов. Об этом сообщил 2 апреля на брифинге губернатор Алексей Текслер.

«Проверки будут производиться на дорогах и на улицах. Прежде всего они коснутся тех, кто недавно вернулся из-за границы. Количество сотрудников полиции, выделяемых на патрулирование, увеличено на 50%», — сообщил глава региона.

По его словам, такое решение принято по итогам совещания с руководством ГУ МВД по региону. «Мы провели такое совещание после вступления в силу новых положений КоАП, ужесточающих наказания за нарушение противоэпидемических ограничений — от штрафа в 30 тыс. рублей до уголовной ответственности в случае заражения других людей», — пояснил Текслер.

Перед этим Текслер подтвердил информацию о еще одном случае заражения коронавирусом — число заболевших южноуральцев возросло до 21 человека. Прибавилось и пациентов с условно-положительным результатом анализом — теперь их семь (+3).

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...