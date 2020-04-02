В Челябинске сообщили о новом случае заражения коронавирусом

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила 21 (+1) случай коронавируса в Челябинской области. Об этом на брифинге 2 апреля заявил губернатор Алексей Текслер. Еще у семи (+3) жителей Южного Урала предварительные тесты дали условно-положительный результат.
«Двое пациентов средней степени тяжести. Есть две пневмонии, одна у человека с подтвержденным диагнозом, вторая у пациента с условно-положительным», — сказал Текслер. Глава региона отметил, что Москва сообщила о новом заболевшем южноуральце еще 1 апреля.
В области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором 31 марта. Согласно ограничениям, жителям области рекомендовано оставаться дома. Покидать жилье следует только для похода в близлежащие магазин и аптеку, в лечебное учреждение, для выноса мусора или выгула домашних животных. Также гражданам предписано соблюдать дистанцию друг от друга 1,5 метра. На тех предприятиях, чья деятельность не приостановлена социальное дистанцирование обязаны обеспечить своим сотрудникам работодатели. Не проводится регистрация браков и разводов.
Предварительные тесты на коронавирус проводят в шести лабораториях региона. Все, кто прибывает в регион из-за рубежа, сразу отправляются на 14 дней в обсерваторы.
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