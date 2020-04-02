Эпидемия коронавируса неожиданным образом повлияла на статистику преступлений в ХМАО

В ХМАО снижается количество бытовых преступлений на фоне эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в окружной пресс-службе УМВД.
«С начала этой недели фиксируется снижение количества совершенных краж, угонов автотранспорта, не зафиксировано всплеска преступлений, которые были бы совершены в состоянии алкогольного опьянения», -сообщили в пресс-службе югорской полиции. Там связали эту ситуацию с тем, что в ХМАО временно приостановлена работа торговых центров, а также тем, что в России нынешняя неделя объявлена нерабочей.
Кроме того, после объявления в Югре режима обязательной самоизоляции полиция увеличивает количество патрулей, которые будут заниматься охраной общественного порядка. Полноценный анализ влияния эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер на ситуацию с преступностью в регионе полицейские намерены получить после завершения предстоящих выходных.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим обязательной самоизоляции. Это означает, что покидать дома югорчане могут лишь для поездок на работу, пополнения запаса медикаментов и продуктов питания, выгула домашних животных или выкидывания мусора.
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