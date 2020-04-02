На Урале нашли тело пропавшего полгода назад мужчины

В Нижнем Тагиле (Свердловская область), найдено тело 21-летнего Егора Алерборна, пропавшего еще 9 ноября 2019 года. Труп мужчины нашли неподалеку от детского центра «Парус» рядом с «Демидовской дачей».
«Проверку проводят сотрудники следственного отдела Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Экспертиза установила, что признаки криминала отсутствуют», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Егор Алерборн пропал в ночь на 9 ноября 2019 года, когда возвращался от друзей. Возможно он был нетрезв. Полиция и поисковые отряды искали Егора, изучали камеры наблюдения по всему его маршруту, но безрезультатно. Предполагалось, что он мог упасть с берега в Тагильский пруд. Водолазы искали его, но не нашли.