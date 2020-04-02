Лукашенко раскрыл, чего ждет от интеграции России и Белоруссии

Александр Лукашенко ждет от интеграции двуз стран настоящего союзничества Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Беларусь ожидает от интеграции с Россией проработки взаимоприемлемых решений. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме, которую он направил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Сообщается, что в письме Путину Александр Лукашенко поздравил его с днем единения народов России и Белоруссии и отметил, что две страны находятся на пороге нового этапа объединения. «Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьезный задел для достойного будущего народов Белоруссии и России», — приводит РИА «Новости» выдержку из телеграммы.

Он также отметил, что начало интеграционных процессов позволило наполнить российско-белорусские связи более глубоким содержанием, создало преимущества для экономического и социального развития двух стран.

Также Александр Лукашенко направил поздравления с Днем единения народов России и Белоруссии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее сообщалось, что Белоруссия попросила у России помощь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Минск направил в Москву официальный запрос с просьбой выделить тест-системы, медицинские маски, а также аппараты ИВЛ. До этого президент Белоруссии Лукашенко сообщил, что в стране зарегистрировали первую смерть человека с подтвержденным COVID-19 передает RT.