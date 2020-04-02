Силовики закрыли границы Челябинской области

Силовики полностью закрыли границы Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют весь поток транспорта, отправляя водителей в регион проживания, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД.
«Из-за сложной эпидемиологической ситуации сотрудники ГИБДД на границах области проверяют поток транспорта, движущийся в обоих направлениях. Автоинспекторы организовали реверсивное движение, сузив проезжую часть до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транзитного транспорта и грузовых автомобилей, везущих продукты и товары первой необходимости», — объяснили в полицейском главке.
В Челябинской области введен режим самоизоляции. Разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек и других жизнеобеспечивающих организаций. Жителям разрешено покидать квартиры только для похода в аптеку, магазин, выгула собак (в радиусе 100 метров) и выноса мусора.
В полиции напомнили, что согласно поправкам в ст. 20.61 КоАП, за нарушение правил режима повышенной готовности предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц, предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц в размере до 30 тыс., 50 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно. За нарушение ч. 2 этой статьи (то же нарушение, но повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) для граждан предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей, для должностных лиц штраф до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
На утро 2 апреля в Челябинской области 21 человеку поставлен диагноз коронавирус. Еще у семерых пациентов условно-положительные результаты анализов, они ждут подтверждения из новосибирского центра «Вектор».
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