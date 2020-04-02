Минздрав РФ запустил систему учета заболевших коронавирусом

С помощью системы власти будут отслеживать распространение COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ запустил систему учета новых пациентов с COVID-19, а также людей с признаками инфекции. Пользоваться сервисом смогут федеральные ведомства, а также региональные власти. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Сообщается, что новая система включает в себя данные не только о заболевших коронавирусом, но и о людях с признаками заболевания, а также о лицах, контактировавших с ними. «Система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения Минздрава.

Данные будут поступать в систему от медицинских организаций, а также от Минтранса, Минкомсвязи и территориальных органов ФМБА. Властям регионального уровня будет доступна аналитика медицинских организаций для принятия оперативных решений по заболевшим.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение удаленному режиму работы из-за коронавируса. Позднее появилась информация, что правительство России также планирует перейти на дистанционную форму работы, а председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях, которые внесены в работу нижней палаты Парламента. Так, в Госдуме отменили парламентские слушания и крупные мероприятия с участием экспертов, пишет «Дни.ру». Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировали 771 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из них 595 случаев заражения — в Москве, пишет агенство Nation News.