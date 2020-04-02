Губернатор Самарской области лично ответил на вопросы по коронавирусу

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Дмитрий Азаров отвечал на вопросы жителей региона о коронавирусе (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал в качестве оператора горячей линии по коронавирусу. Об этом Азаров сообщил в своем Instagram.

«Поработал сегодня в роли оператора контакт-центра горячей линии, по которой отвечают на вопросы по коронавирусной инфекции», — написал губернатор Самарской области в своем Instagram.

Жители региона обращаются на горячую линию с разными вопросами, однако сотрудники справляются с работой, отметил Азаров. По его словам, работники центра дают рекомендации тем, кто только приезжает в регион, консультируют жителей о принимаемых против инфекции мерах.

По словам сотрудников горячей линии, в день они принимают по 80-100 звонков, а всего в контактный центр обратилось уже более шести тысяч жителей, по трем тысяч из них информация была передана в медицинские учреждения.

Также Азаров рассказал, что жителей беспокоит вопрос с перемещениями до медицинских учреждений в условиях карантина. Теперь, по словам губернатора, минздрав Самарской области будет выдавать гражданам справки, которые позволят им посещать медицинские учреждения.

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Поработал сегодня в роли оператора контакт-центра и принял звонки на «горячей линии», по которой с марта отвечают на вопросы жителей по коронавирусной инфекции. Темы разные, но сотрудники справляются, дают рекомендации прибывшим в регион людям, консультируют о действующих у нас противоэпидемических мерах. Оператор рассказала, что за смену она в среднем принимает по 80-100 звонков. Всего на «горячую линию» уже обратились более 6000 человек, по 3000 передана информация в медучреждения. ? Поступает много обращений, как в условиях ограничений добраться людям до медучреждений на процедуры. Поручил минздраву сегодня же проработать этот вопрос, чтобы больницы выдавали жителям документ, наподобие справок работодателей, и они могли спокойно посещать лечебные мероприятия.

Публикация от Дмитрий Азаров (@azarov.life)

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