Губернатор Самарской области лично ответил на вопросы по коронавирусу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал в качестве оператора горячей линии по коронавирусу. Об этом Азаров сообщил в своем Instagram.
«Поработал сегодня в роли оператора контакт-центра горячей линии, по которой отвечают на вопросы по коронавирусной инфекции», — написал губернатор Самарской области в своем Instagram.
Жители региона обращаются на горячую линию с разными вопросами, однако сотрудники справляются с работой, отметил Азаров. По его словам, работники центра дают рекомендации тем, кто только приезжает в регион, консультируют жителей о принимаемых против инфекции мерах.
По словам сотрудников горячей линии, в день они принимают по 80-100 звонков, а всего в контактный центр обратилось уже более шести тысяч жителей, по трем тысяч из них информация была передана в медицинские учреждения.
Также Азаров рассказал, что жителей беспокоит вопрос с перемещениями до медицинских учреждений в условиях карантина. Теперь, по словам губернатора, минздрав Самарской области будет выдавать гражданам справки, которые позволят им посещать медицинские учреждения.