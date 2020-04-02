Бизнес-омбудсмена ХМАО обвинили в неэффективности во время отчета перед губернатором

Бизнес-омбудсмену ХМАО Николаю Евлахову пришлось выслушать порцию критику от коллег Фото: единый сайт официальных органов государственной власти ХМАО

Бизнес-омбудсмен ХМАО Николай Евлахов подвергся критике за работу в 2019 году. Претензии ему были высказаны во время заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент URA.RU.

С критикой выступил руководитель регионального отделения общественной организации «Опора России» Владимир Зиновьев. Он отметил, что в докладе уполномоченного было много воды, а также привел примеры, когда Евлахов, по его мнению, давал лишь отписки, а не помогал предпринимателям, которые попали в сложную ситуацию. Речь в частности шла об одном из бизнесменов Нижневартовска, которому грозило банкротство и уголовное преследование. «Работа уполномоченного и должна строиться на конкретной помощи предпринимателям. Это должно являться показательными примерами, как это происходит на уровне уполномоченного при президенте РФ», — высказался Зиновьев.

Евлахов со своей стороны попытался объясниться, заявив, что предприниматель, который к нему обращался, так и не смог высказать суть своих проблем. Однако его спич был прерван губернатором Югры Натальей Комаровой. «Предпринимательское сообщество просит своего уполномоченного быть более жестким, конкретным и оперативным. Надо подстраиваться под этот запрос», — посоветовала Евлахову глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО на этой неделе предложили ряд мер поддержки для бизнеса, который пострадал от ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом.