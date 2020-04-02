В курганском городе Катайск в период карантина оставили только два пути въезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дороги в городе Катайске в Курганской области частично перекрыты бетонными блоками. Въехать в город можно двумя путями. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что решение принято на оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. «Со 2 апреля взять под контроль въезды и выезды из города Катайска. В связи с отсутствием достаточного количества экипажей ДПС физические посты будут установлены на въезде Тукман и на Ильинском мосту, остальные въезды будут полностью перекрыты блоками», — указано в сообщении в группе «Типичный Катайск».

В другом сообщении местные жители района Савино поделились фотографиями, на которых видно, что техника выгружает бетонные блоки. Их установили поперек дороги. В комментариях катайцы писали, что ночью водители могут не увидеть препятствие. Другие переживали, что теперь им не выехать из поселка в магазин. «Как ехать в город если нам срочно нужно ребенку смесь и памперсы. У нас в деревне не продают. Ужас какой-то», — написала Светлана Пшеницына.

Глава Катайского района Глеб Морозов в разговоре с URA.RU подтвердил, что, действительно, в город можно попасть по двум дорогам. «У нас два официальных въезда, которые предусмотрены маршрутами машин торговых сетей. Эти согласованные маршруты и оставлены. Все остальные пути где-то на ремонт закрываются, где-то еще что-то. В районе Савино будут ремонтные работы», — пояснил Морозов.

В отделении пропаганды областной ГИБДД уточнили, что в регионе введен режим обязательной самоизоляции. Все граждане, кроме тех, кто работает, обязаны находиться дома. В связи с этим сотрудники полиции контролируют соблюдение этих мер.

«На выездах из города дежурят наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые разъясняют гражданам требования режима обязательной самоизоляции, а также предупреждают о последствиях его несоблюдения», — отметили в ГИБДД.

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