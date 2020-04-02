Мишустин призвал подготовить документы по борьбе с коронавирусом до конца недели

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин призвал правительство принять новые акты до конца неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить работу по принятию подзаконных актов по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам председателя кабмина, их необходимо утвердить до конца рабочей недели.

«Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты», — передает слова Мишустина РИА «Новости». Это, по его словам, позволит законам, в которых утверждены меры по борьбе с распространением коронавируса, работать в полную силу. Новые акты необходимо разработать за один день, а принять не позднее текущей недели, уточнил премьер-министр.

Мишустин также призвал членов правительства, в первую очередь, обратить внимание на экономику и социальную сферу. Документы будут затрагивать различные направления — от долевого строительства до рынка медицинских изделий. Некоторые постановления кабмина предполагают внесение изменений в отдельные законы. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов, направленных на борьбу с распространением COVID-19, передает агентство Nation News.

В России за последние сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли шесть пациентов, зараженных COVID-19. На данный момент в стране выявлено 3 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 76 регионах. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 30 человек, выздоровели 235 пациентов.

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