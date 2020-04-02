«Единая Россия» предложила уменьшить оплату ЖКХ на время пандемии коронавируса

«Единая Россия» совместно с правительством России и Министерством строительства и ЖКХ предложила вести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса. Предложение озвучил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на внеочередном заседании верхней палаты парламента, сообщает пресс-служба
Турчак напомнил, что пандемия подорвала бюджет россиян. «Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг», — сказал Турчак.
Совместно с Министерством строительства и ЖКХ представители партии подготовили предложения, которые призваны помочь значительному числу россиян. «Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение», — уточнил Турчак.
Согласно предложениям, не будут начисляться пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. Также предложено освободить население от обязательств по поверке счетчиков. «Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса», — добавил Турчак.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала озвученные инициативы актуальными и поддержала решение направить их в Правительство России.