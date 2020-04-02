В Нижнем Тагиле малоимущие семьи на время карантина получили по планшету

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) закупит планшеты для дистанционной учебы детей из малообеспеченных семьей. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.
«В городе 84 семьи с детьми школьного возраста нуждаются в обеспечении техническими средствами. Благодаря соглашению с областным министерством образования городу на приобретение планшетов будет выделена региональная субвенция», — объяснил мэр.
Семь городских школ передадут свои компьютеры и ноутбуки во временное пользование. Сейчас преподаватели и директора образовательных учреждений прорабатывают формат проведения онлайн-уроков, видеоконференций и лекций. Школы выбирают программное обеспечение и ресурсы для осуществления образовательного процесса.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил муниципалитетам проверить материальное обеспечение школ для дистанционного обучения детей. На данный момент в Свердловской области зафиксировано 38 заболевших, врачи обнаружили пять новых случаев за сутки. За все время выздоровели восемь человек.
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