01 апреля 2020

В Нижнем Тагиле малоимущие семьи на время карантина получили по планшету

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум
Семь городских школ передадут свои компьютеры и ноутбуки во временное пользованиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) закупит планшеты для дистанционной учебы детей из малообеспеченных семьей. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«В городе 84 семьи с детьми школьного возраста нуждаются в обеспечении техническими средствами. Благодаря соглашению с областным министерством образования городу на приобретение планшетов будет выделена региональная субвенция», — объяснил мэр.

Семь городских школ передадут свои компьютеры и ноутбуки во временное пользование. Сейчас преподаватели и директора образовательных учреждений прорабатывают формат проведения онлайн-уроков, видеоконференций и лекций. Школы выбирают программное обеспечение и ресурсы для осуществления образовательного процесса.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил муниципалитетам проверить материальное обеспечение школ для дистанционного обучения детей. На данный момент в Свердловской области зафиксировано 38 заболевших, врачи обнаружили пять новых случаев за сутки. За все время выздоровели восемь человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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