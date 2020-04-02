Пандемия коронавируса срывает поступление уральцев в зарубежные вузы

Из-за коронавируса у уральцев может сорваться обучение в зарубежных колледжах и университетах. Некоторые летние школы в Европе и Канаде уже закрываются из-за недобора учащихся. Об этом URA.RU рассказали владельцы центров, специализирующихся на образовании за границей.
«В России отменяются экзамены по языку, которые используются при поступлении не только в США, но и в других странах на топовые программы. Отмена будет препятствовать поступлению в вузы, где еще не прошел прием документов», — пояснил URA.RU директор центра по обучению за рубежом Global Ambassador Максим Зайков.
Его коллега Ярославна Карпова, отправляющая школьников в страны Европы, добавила, что в Global Ambassador ближайшие экзамены были запланированы на 11 апреля. Если карантин продлят, их придется отменить. «Перенесем на другую дату и сделаем все, чтобы люди не потеряли деньги, которые заплатили за экзамен», — добавила Карпова.
По ее словам, более существенной проблемой для поступающих за границей стало прекращение выдачи виз. «Оформление виз для студентов временно приостановили. Если визовые центры не откроются в мае, а есть страны вроде Чехии, которые могут рассматривать студенческую визу до 120 дней, то человек рискует опоздать на обучение», — пояснила Карпова.
Управляющий партнер группы компаний Staracademy & Startravel Александр Голиков отметил, что иностранные колледжи и университеты, с которыми сотрудничает их компания, с пониманием относятся к отсрочке экзаменов и подаче документов. «Если ситуация не будет безопасной, ребята смогут начать учиться онлайн», — рассказал URA.RU Голиков.
Из-за ситуации с коронавирусом спрос на обучение за границей в целом сокращается. По данным Максима Зайкова, в его компании число клиентов в три раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сказалась не только пандемия коронавируса, но и обвал рубля, который удорожил даже бюджетное образование.