01 апреля 2020

Пандемия коронавируса срывает поступление уральцев в зарубежные вузы

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, среднее образование, образование
Отменяются экзамены на знание языкаФото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за коронавируса у уральцев может сорваться обучение в зарубежных колледжах и университетах. Некоторые летние школы в Европе и Канаде уже закрываются из-за недобора учащихся. Об этом URA.RU рассказали владельцы центров, специализирующихся на образовании за границей.

«В России отменяются экзамены по языку, которые используются при поступлении не только в США, но и в других странах на топовые программы. Отмена будет препятствовать поступлению в вузы, где еще не прошел прием документов», — пояснил URA.RU директор центра по обучению за рубежом Global Ambassador Максим Зайков.

Его коллега Ярославна Карпова, отправляющая школьников в страны Европы, добавила, что в Global Ambassador ближайшие экзамены были запланированы на 11 апреля. Если карантин продлят, их придется отменить. «Перенесем на другую дату и сделаем все, чтобы люди не потеряли деньги, которые заплатили за экзамен», — добавила Карпова.

По ее словам, более существенной проблемой для поступающих за границей стало прекращение выдачи виз. «Оформление виз для студентов временно приостановили. Если визовые центры не откроются в мае, а есть страны вроде Чехии, которые могут рассматривать студенческую визу до 120 дней, то человек рискует опоздать на обучение», — пояснила Карпова.

Управляющий партнер группы компаний Staracademy & Startravel Александр Голиков отметил, что иностранные колледжи и университеты, с которыми сотрудничает их компания, с пониманием относятся к отсрочке экзаменов и подаче документов. «Если ситуация не будет безопасной, ребята смогут начать учиться онлайн», — рассказал URA.RU Голиков.

Из-за ситуации с коронавирусом спрос на обучение за границей в целом сокращается. По данным Максима Зайкова, в его компании число клиентов в три раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сказалась не только пандемия коронавируса, но и обвал рубля, который удорожил даже бюджетное образование.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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