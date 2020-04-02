01 апреля 2020

В Пермском крае сократилось число болеющих коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, тестирование, лаборатория, анализы, анализ, исследования, коронавирус, covid-19, covid19, проведение анализов
В Пермском крае после COVID-19 выздоровело три человекаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае после коронавируса 2 апреля выздоровело два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был выписан первый пермяк, переболевший COVID-19.

«На лечении — 15. Выздоровело — 3», — сообщает региональный оперативный штаб. В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили URA.RU, что уточняют информацию о пермяках, которых выписали 2 апреля.

Всего в Пермском крае выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалось два человека. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Читайте самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также telegram-канале «Пермь. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...