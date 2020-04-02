В Пермском крае сократилось число болеющих коронавирусом

В Пермском крае после COVID-19 выздоровело три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае после коронавируса 2 апреля выздоровело два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был выписан первый пермяк, переболевший COVID-19.

«На лечении — 15. Выздоровело — 3», — сообщает региональный оперативный штаб. В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили URA.RU, что уточняют информацию о пермяках, которых выписали 2 апреля.

Всего в Пермском крае выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалось два человека. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — запрещено выходить из дома без крайней необходимости.