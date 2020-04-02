01 апреля 2020
31 марта 2020

В Пермском крае число заболевших коронавирусом увеличилось на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, анализ, медицина, обследование, анализ крови, сбор анализов, исследование, колбочки, медицинские принадлежности, медицинская лаборатория
В Прикамье подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Прикамье подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего по состоянию на 12:30 2 апреля в регионе подтвержден 21 случай заражения новой инфекцией.

«Пермский край — 7 [новых случаев]», — сказано в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за сутки россиян увеличилось на 771 человека, до 3548 человек.

В Прикамье от коронавируса уже скончалось два человека, один — выздоровел. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Читайте самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также telegram-канале «Пермь. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...