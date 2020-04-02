В Пермском крае число заболевших коронавирусом увеличилось на 50%

В Прикамье подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Прикамье подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего по состоянию на 12:30 2 апреля в регионе подтвержден 21 случай заражения новой инфекцией.
«Пермский край — 7 [новых случаев]», — сказано в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за сутки россиян увеличилось на 771 человека, до 3548 человек.
В Прикамье от коронавируса уже скончалось два человека, один — выздоровел. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.
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