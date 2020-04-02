Губернатор Архангельской области подал в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил о своей отставке, пишет ТАСС.
«Я написал заявление об отставке», — заявил Орлов на брифинге в четверг, передает портал 29.ru.
По словам Орлова, такое решение он принял по результатам опросов мнения жителей региона. Он объявил, что «собирается обратиться к президенту России, чтобы тот принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к выборам». Орлов поблагодарил всех, кто с ним работал.
Игорь Орлов возглавлял Архангельскую область восемь лет.
Ранее стало известно, что как минимум пятерым губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом. В регионах планировались масштабные проверки: на предмет наличия квалифицированного персонала, свободных мест в больницах, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. Отставка Орлова, возможно, стала первой ласточкой.
Обновлено в 19.50
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Архангельской области». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен нынешний глава Ненецкого округа Александр Цыбульский, сообщает kremlin.ru.
Цыбульский выпускник первого потока так называемой «школы губернаторов». Родился 15 июля 1979 года в Москве. С 1 октября 2018 года является губернатором Ненецкого округа.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.