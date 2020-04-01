Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом

Нескольким губернаторам грозит отставка из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают несколько собеседников URA.RU. По их данным, все регионы ждут проверки региональных минздравов, в случае нарушений последуют жесткие меры в отношение глав субъектов.
Ожидается, что ревизоры будут подробно изучать наличие квалифицированного персонала, свободных мест в больницах, а также обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких. Также будет проверено, как работает система предупреждения заболеваний, горячие линий, эффективность координации работы всех служб.
«В настоящий момент проверки вовсю идут уже в нескольких десятках регионов, и в пяти из них — Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, республике Коми и Архангельской области, результаты не просто удручают, а ужасают — регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией. Халатность местных властей может привести к настоящей катастрофе», — пишет телеграм-канал «Бойлерная». По нашим сведениям, в числе аутсайдеров также называют Мордовию и Камчатку.
Самое громкое ЧП произошло в республике Коми, которую возглавляет Сергей Гапликов. В столице Коми Сыктывкаре зараженными оказались сразу 53 человека из больницы Эжвинского района, при этом всего в республике 54 случая заражения. Больница закрыта на двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба главы Коми. При этом родственники умершей работницы больницы утверждают: руководство скрывает точное число погибших от коронавируса, а также не выдает тела умерших, пишет издание «Подъем». По данным местных СМИ, вирус в горбольницу принес заведующий хирургическим отделением Андрей Керн, заразившийся от детей, которые приехали из Европы.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что найденные нарушения могут быть поводом для отставки слабых губернаторов. «Гапликов и так был на грани. Самое удобное — организовать отставки в связи с ошибками в ходе борьбы с коронавирусом. Под ударом все, кто находится у нас в рейтинге политической устойчивости в красной зоне», — предположил политолог.
Политолог Алексей Чеснаков заявил, что «„Единая Россия“ фиксирует проблемы в борьбе с коронавирусом на Камчатке, в Республике Коми, Архангельской области». В беседе с URA.RU он сообщил, что тема подготовки к коронавирусу является приоритетной для губернаторов: «Все должны быть активными и предлагать новые практики, но они должны соответствовать закону и приниматься в интересах граждан».
Чеснаков не исключил, что реакция на просчеты губернаторов будет жесткой: «Президент дал получение полпредам. Это означает, что мы увидим довольно жесткие оценки там, где существуют перегибы».
В пресс-службу главы Коми Гапликова был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало.