Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом

Главы регионов рискуют потерять свои кресла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Нескольким губернаторам грозит отставка из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают несколько собеседников URA.RU. По их данным, все регионы ждут проверки региональных минздравов, в случае нарушений последуют жесткие меры в отношение глав субъектов.

Ожидается, что ревизоры будут подробно изучать наличие квалифицированного персонала, свободных мест в больницах, а также обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких. Также будет проверено, как работает система предупреждения заболеваний, горячие линий, эффективность координации работы всех служб.

Положение Сергея Гапликова и без того было неустойчивым Фото прес-службы главы Коми

«В настоящий момент проверки вовсю идут уже в нескольких десятках регионов, и в пяти из них — Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, республике Коми и Архангельской области, результаты не просто удручают, а ужасают — регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией. Халатность местных властей может привести к настоящей катастрофе», — пишет телеграм-канал «Бойлерная». По нашим сведениям, в числе аутсайдеров также называют Мордовию и Камчатку.

Самое громкое ЧП произошло в республике Коми, которую возглавляет Сергей Гапликов. В столице Коми Сыктывкаре зараженными оказались сразу 53 человека из больницы Эжвинского района, при этом всего в республике 54 случая заражения. Больница закрыта на двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба главы Коми. При этом родственники умершей работницы больницы утверждают: руководство скрывает точное число погибших от коронавируса, а также не выдает тела умерших, пишет издание «Подъем». По данным местных СМИ, вирус в горбольницу принес заведующий хирургическим отделением Андрей Керн, заразившийся от детей, которые приехали из Европы.

Готовность противостоять коронавирусу станет тестом для губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что найденные нарушения могут быть поводом для отставки слабых губернаторов. «Гапликов и так был на грани. Самое удобное — организовать отставки в связи с ошибками в ходе борьбы с коронавирусом. Под ударом все, кто находится у нас в рейтинге политической устойчивости в красной зоне», — предположил политолог.

Политолог Алексей Чеснаков заявил, что «„Единая Россия“ фиксирует проблемы в борьбе с коронавирусом на Камчатке, в Республике Коми, Архангельской области». В беседе с URA.RU он сообщил, что тема подготовки к коронавирусу является приоритетной для губернаторов: «Все должны быть активными и предлагать новые практики, но они должны соответствовать закону и приниматься в интересах граждан».

Чеснаков не исключил, что реакция на просчеты губернаторов будет жесткой: «Президент дал получение полпредам. Это означает, что мы увидим довольно жесткие оценки там, где существуют перегибы».

В пресс-службу главы Коми Гапликова был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало.