Собянин утвердил штрафы для нарушителей карантина по коронавирусу

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет, госсовет
За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф в четыре тысячи рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеканал 360.

«Нарушившим режим самоизоляции будет выписан административный штраф на четыре тысячи рублей», — говорится в сообщении. за повторное нарушение придется выплатить уже пять тысяч рублей.

При этом, если житель Москвы нарушил режим самоизоляции поездкой на автомобиле, он сразу заплатит штраф в размере пяти тысяч. Редактор законопроекта глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов объяснил это тем, то на машине человек может посетить большее количество мест и заразить больше людей.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении им придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч соответственно.

С 30 апреля в Москве действует режим полной самоизоляции. Жителям столицы разрешено покидать дом только для похода в магазин, аптеку, на работу или для выгула собаки. Горожан также просят соблюдать безопасную дистанцию — от полутора до двух метров, передает «Федеральное агентство новостей».

По России зафиксировано 3548 случаев инфицирования, 2475 из них — в Москве.

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