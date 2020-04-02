Собянин утвердил штрафы для нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеканал 360.
«Нарушившим режим самоизоляции будет выписан административный штраф на четыре тысячи рублей», — говорится в сообщении. за повторное нарушение придется выплатить уже пять тысяч рублей.
При этом, если житель Москвы нарушил режим самоизоляции поездкой на автомобиле, он сразу заплатит штраф в размере пяти тысяч. Редактор законопроекта глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов объяснил это тем, то на машине человек может посетить большее количество мест и заразить больше людей.
Для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении им придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч соответственно.
С 30 апреля в Москве действует режим полной самоизоляции. Жителям столицы разрешено покидать дом только для похода в магазин, аптеку, на работу или для выгула собаки. Горожан также просят соблюдать безопасную дистанцию — от полутора до двух метров, передает «Федеральное агентство новостей».
По России зафиксировано 3548 случаев инфицирования, 2475 из них — в Москве.
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