Минэнерго РФ обещает не допустить роста цен на топливо

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, заправочный пистолет, дизельное топливо, солярка, дт
Спрос на топливо уже упал на 10-15%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В условиях падения спроса на дизельное топливо и бензин не будет допущен рост цен выше инфляции. Такую задачу перед собой ставит Минэнерго России.

«Основная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Если отметить цены на заправочных станциях, то на данный момент они растут не выше инфляции», — приводит слова министра энергетики Александра Новака ТАСС. По словам Новака, пока стоимость топлива на АЗС выросла год к году лишь на 2%.

Министр энергетики добавил, что сейчас в России происходит падение спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. «Спрос уже упал на 10-15%», — заключил Новак.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает продление сделки ОПЕК+ бессмысленным в условиях пандемии коронавируса.

Цена на нефть марки Brent поднялась до 30,70 доллара за баррель (+19,36%), стоимость нефти марки WTI достигла 25,84 доллара за баррель. Котировки выросли после сообщения о телефонных переговорах президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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