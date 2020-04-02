Минэнерго РФ обещает не допустить роста цен на топливо

В условиях падения спроса на дизельное топливо и бензин не будет допущен рост цен выше инфляции. Такую задачу перед собой ставит Минэнерго России.
«Основная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Если отметить цены на заправочных станциях, то на данный момент они растут не выше инфляции», — приводит слова министра энергетики Александра Новака ТАСС. По словам Новака, пока стоимость топлива на АЗС выросла год к году лишь на 2%.
Министр энергетики добавил, что сейчас в России происходит падение спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. «Спрос уже упал на 10-15%», — заключил Новак.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает продление сделки ОПЕК+ бессмысленным в условиях пандемии коронавируса.
Цена на нефть марки Brent поднялась до 30,70 доллара за баррель (+19,36%), стоимость нефти марки WTI достигла 25,84 доллара за баррель. Котировки выросли после сообщения о телефонных переговорах президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.