Новак считает бессмысленным продлять сделку ОПЕК+

Продление следки ОПЕК+ является бессмысленным в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
«Сделка ОПЕК+ в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия», — приводит слова Новака ТАСС. Как отмечает министр энергетики, что предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти до 1,5 млн баррелей в сутки было бы бессмысленно, так как на данный момент на мировом рынке потребление нефти снизилось до 10-15 млн баррелей в сутки.
По словам Новака, сейчас невозможно сократить добычу нефти до 20 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, так как необходимо дождаться увеличения спроса. Сокращение потребления топлива, как утверждает глава Министерства энергетики, в ближайшие недели еще сохранится и достигнет 20 млн баррелей в сутки, так как оно связано с теми мерами, которые предпринимают государства в связи с распространением коронавируса. Они, в свою очередь, негативно сказываются на экономике стран.
Ранее цена на нефть марки Brent поднялась до 30,70 доллара за баррель (+19,36%), стоимость нефти марки WTI достигла 25,84 доллара за баррель. Котировки выросли после сообщения о телефонных переговорах президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.