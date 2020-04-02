Новости кризиса 2 апреля: цена на нефть поднялась до 30 долларов за баррель, а рубль укрепился

Нефть подорожала после длительного падения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE поднялась до 30,70 доллара за баррель (+19,36%), стоимость нефти марки WTI показала прирост на 21,37% и достигла 25,84 доллара за баррель. В рост котировки пошли после заявлений о телефонных переговорах президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Курс доллара по данным московской биржи упал до 77,94 рубля (-0,82%). Ранее утренние торги завершились его незначительным ослаблением до 78,19 рубля. Евро за день утратил свои позиции и с утреннего значения в 86,3 рубля опустился до 84,69 рубля (-1,62%).

Что происходит в России?

Стоимость российской нефти марки Urals на территории Северо-Западной Европы снизилась на 2,25 доллара за баррель и составила 10,54 доллара за баррель, тем самым обновив антирекорд 1999 года. При этом цена на нефть марки Brent выросла более чем на 10%. Ее июньский фьючерс поднялся до 27,38 доллара за баррель. На пике фьючерсы показывали рост и на 46,7% — до 36,29 доллара за баррель. На фоне этого курс рубля по отношению к доллару и евро начал расти.

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с министром энергетики Александром Новаком ситуацию на мировых нефтяных рынках, нефтяной рынок РФ и поддержание цен на топливо, рассказали в Кремле. Сам Новак тем временем зафиксировал снижение потребления электроэнергии в России на 5% из-за карантина.

Правительственная комиссия расширила список организаций, которым будет оказана поддержка в условиях экономического кризиса. В перечень таких компаний вошли 646 предприятий из различных сфер, в том числе области добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

В России начали осуществляться меры поддержки в условиях экономического кризиса из-за коронавируса. Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для предприятий малого и среднего бизнеса, а также граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусом. Им предоставят отсрочку для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам. Также правительство выделит 500 млрд рублей россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении получения маткапитала. Теперь сроки рассмотрения заявки на материнский капитал сокращены с одного месяца до 10 рабочих дней. Также услугу теперь можно будет получить в электронном виде. Сбербанк готов повысить ставку по зарплатным кредитам для тех, кто особенно пострадал из-за кризиса.

Профсоюзы просят правительство РФ национализировать стратегически важные компании страны , чтобы защитить их от захвата после сильного падения акций в кризис.

Ситуация в мире

Более 80 стран мира попросили помощи у Международного валютного фонда , оказавшись в тяжелой ситуации из-за пандемии. Это маленькие страны, страны с низкие уровнем дохода и развивающиеся страны. Общая сумма требуемой помощи — 20 млрд долларов.

Катастрофические последствия пандемия будет иметь для экономики арабских стран. В ООН подсчитали, что из-за коронавируса там обнищают 8,3 млн человек .

Прогнозы экспертов

Независимый эксперт по личным инвестициям Анна Лапицкая предупредила, что максимальный курс доллара в конце текущей недели может превысить 80 рублей. В данной ситуации целесообразно продавать рубль.

Для того, чтобы цены на нефть начали расти, необходимо вернуться к переговорам и возродить сделку ОПЕК+, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В противном случае, экспортеры будут и дальше сталкиваться со сложностями из-за угрозы переизбытка нефти.