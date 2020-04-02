В Москве скончался зараженный коронавирусом 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб.
«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», — говорится в сообщении. Также отмечается, что у мужчины была диагностировала двусторонняя пневмония.
Ранее, по данным ТАСС, все умершие с коронавирусной инфекцией в столице были старше 55 лет. В Москве, по последним данным, зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц. В России зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 981 221 случаев заражения, 51 335 пациентов скончались, 208 630 выздоровели.
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