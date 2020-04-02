Главный эпидемиолог института Гамалеи назвал условие исчезновения коронавируса

Распространение коронавируса пойдет на спад только после того, как все туристы вернутся на родину, а российская граница будет полностью закрыта. Об этом журналистам заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.
«Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. А мы же все продолжаем… Это же процесс, который подогревает увеличение количества заболевших. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц», — отметил вирусолог. По его мнению, самый эффективный метод борьбы с коронавирусом — это карантин. Но для этого нужно прекратить пускать туристов в Россию, считает эпидемиолог.
Ранее российский вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал сроки исчезновения коронавируса в России. По его словам, при благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусом в России может быть пройден уже через 10 дней.
По последним данным, в России за сутки зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3 548 человек. Скончались 30 человек.
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