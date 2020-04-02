02 апреля 2020

Главный эпидемиолог института Гамалеи назвал условие исчезновения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, защитный костюм, противогаз, медицина, респиратор, специалист, медицинские исследования, респираторная маска, коронавирус, защита органов дыхания, covid-19, covid19, вирусолог, противочумный костюм, virus
Виктор Зуев считает, что самый эффективный метод борьбы с коронавирусом — это карантинФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса пойдет на спад только после того, как все туристы вернутся на родину, а российская граница будет полностью закрыта. Об этом журналистам заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. А мы же все продолжаем… Это же процесс, который подогревает увеличение количества заболевших. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц», — отметил вирусолог. По его мнению, самый эффективный метод борьбы с коронавирусом — это карантин. Но для этого нужно прекратить пускать туристов в Россию, считает эпидемиолог.

Ранее российский вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал сроки исчезновения коронавируса в России. По его словам, при благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусом в России может быть пройден уже через 10 дней.

По последним данным, в России за сутки зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3 548 человек. Скончались 30 человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...