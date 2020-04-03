ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

Закрытие торговых центров на карантин до первого мая может привести к сокращению 10 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
«10 млн человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы», — цитирует ТАСС Шакирова. Он уточнил, что сохранить зарплату и рабочие места практически невозможно.
Представитель торговых центров заявил о том, что сейчас у многих предпринимателей ситуация сейчас близка к катастрофической. Шакиров обратился к правительству с этим вопросом и просит признать отрасль ТЦ пострадавшей из-за карантинных мер.
Сегодня президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.
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