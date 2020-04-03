02 апреля 2020

ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, торговый центр, трц, уборка, чистота, уборщик, клининг, тц, дезинфекция, санобработка
По словам Булата Шакирова, сохранить зарплату и рабочие места практически невозможноФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Закрытие торговых центров на карантин до первого мая может привести к сокращению 10 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

«10 млн человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы», — цитирует ТАСС Шакирова. Он уточнил, что сохранить зарплату и рабочие места практически невозможно.

Представитель торговых центров заявил о том, что сейчас у многих предпринимателей ситуация сейчас близка к катастрофической. Шакиров обратился к правительству с этим вопросом и просит признать отрасль ТЦ пострадавшей из-за карантинных мер.

Сегодня президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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