Препарат заставил организм мышей производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американские ученые опубликовали первые результаты вакцины от COVID-19. Препарат заставил организм мышей производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации коронавируса. Об этом журналистам рассказал доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто.

«У нас был опыт работы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. (…). Мы точно знали, как бороться с этим новым вирусом», — сказал Гамботто. Он объяснил, что ученые создали новую систему ввода вакцины — пластырь с наноиглами. Они растворяются при проникновении в кожу и высвобождают вакцину. Через 14 дней после введения вакцины иммунитет грызунов начал вырабатывать антитела.

Отмечается, что пока тесты не проводились на инфицированных коронавирусом мышах, но опыты с такой же вакциной от MERS указывали на то, что организм успешно нейтрализует вирус. Эффект от применения препарата сохранялся на протяжении года.

Ранее RT сообщал, что мире в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом журналистам заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило один млн. В России количество зараженных достигло 3549, из них 235 человек выздоровели и 31 человек погиб.