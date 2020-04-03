Кадыров ввел в Чечне комендантский час

Глава Чечни Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике из-за эпидемии коронавируса. С пятницы в регионе вводится комендантский час — запрет на движение транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток.
«Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. <…>. Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Более того, с пятого апреля в власти республики закрывают въезд для всех видов транспорта. Исключением станут только доставка продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. До воскресенья всем жителям республики рекомендовано вернуться домой, поскольку с понедельника они не смогут пересечь административную границу. «. Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно», — добавил Кадыров.
В России зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. В Чеченской Республике, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 10 случаев заражения, один человек умер.
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