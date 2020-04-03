02 апреля 2020
01 апреля 2020

В Тюмени на нарушениях карантина поймали более 20 компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин, Тюмень: улицы, парки, парковки, остановки общественного транспорта, рестораны, кафе, бары., карантин
Запрет на работу большей части бизнеса из-за карантина начал действовать 28 мартаФото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени начали наказывать предпринимателей, проигнорировавших постановление регионального правительства о прекращении работы с 28 марта в качестве мер по противодействию распространения коронавируса. За неделю было выявлено более 20 нарушителей, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Как рассказывают сами бизнесмены, первые нарушения власти начали фиксировать в первый же день усиления карантина.

«В субботу, 28 марта, к нам пришел участковый с проверкой. Увидел, что работа идет в обычном режиме и сказал, что мы будем оштрафованы. Что в первый раз штраф будет небольшой, а если продолжим работать — закроют три месяца», — рассказала сотрудница одной из тюменских парикмахерских на условиях анонимности. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области на 2 апреля 2020 года, в их производстве находится более 20 административных дел по фактам нарушения режима повышенной готовности к коронавирусу в регионе, объявленного губернатором Александром Моором.

При этом среди проигнорировавших предписания областного правительства компаний есть не только тюменские, но и зарегистрированные в Югре и Краснодарском крае. «Рассмотрение административных дел по указанным фактам в силу необходимости соблюдения ряда процессуальных норм КоАП РФ, а также ограничений, связанных с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекцией, состоится позднее», — сообщили URA.RU в ведомстве. Как пояснили в Роспотребнадзоре, данным предпринимателям грозят наказания в виде предупреждений и штрафов в сумме до 1000 рублей. Как ранее сообщал оперативный штаб по противодействию коронавирусу, в случае повторного нарушения деятельность компании может быть приостановлена на 90 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что с 3 января в Тюменской области вводится режим полной изоляции. На данный момент в регионе от коронавируса лечатся четыре человека, все они находятся в тюменской областной инфекционной больнице. Еще два человека ранее полностью излечились от нового вида гриппа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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