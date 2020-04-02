Тюменская область уходит на режим полной самоизоляции

Губернатор Александр Моор запретил тюменцам покидать дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На территории Тюменской области с 0 часов 3 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявил губернатор Александр Моор. Вынужденная мера вводится в регионе из-за коронавируса на неопределенный срок.

По словам чиновника, гражданам, находящимся на территории Тюменской области запрещается покидать свои дома. «Исключениями будут служить: обращение за неотложной медпомощью, следование до места работы или за покупками в ближайший магазин (аптеку), вынос мусор в ближайший пункт сбора отходов, выгул домашних животных в радиусе 100 метров от дома», — отметил губернатор.

«Подчеркиваю, мы пока не вводим режим специальных пропусков. Но если понадобится, мы можем ввести такой режим», — заявил Моор. Глава региона напомнил, что нарушителей правил изоляции ждет административное или уголовное наказание.

По состоянию на 2 апреля в Тюмени четыре человека находятся в инфекционной больнице с подтвержденным коронавирусом. Еще два пациента смогли полностью излечиться от опасного заболевания.