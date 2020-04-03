Тюменцы из-за коронавируса смогут улететь в Москву единственным рейсом

В аэропорту «Рощино» стремительно сокращаются рейсы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменском аэропорту Рощино на фоне усиления мер по противодействию распространения коронавируса отменяются рейсы по маршруту Москва — Тюмень — Москва. Сегодня, 3 апреля, сразу три авиакомпании отменили вылеты по данному направлению, сообщили URA.RU в справочной Рощино. На отмену рейсов также повлияло решение президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

«На Москву сегодня остался один рейс „Аэрофлота“, он вылетел в 05.32. Все отменены по инициативе перевозчиков», — отметили в аэропорту. По данным онлайн табло, 3 апреля между Тюменью и Москвой были запланированы шесть рейсов трех российских перевозчиков. Авиакомпания «Победа» отменила полет «Рощино-Внуково» на 6.20, S7 — «Рощино — Домодедово» на 6.30. У «Аэрофлота» сразу три отмены — на 7.25, 14.15 и 19.55.

Кроме того, часть вылетов отменила 3 апреля и находящаяся на грани банкротства авиакомпания Utair: «Тюмень — Уфа» на 10.35 и «Ханты-Мансийск — Тюмень» с вылетом из Югры в 9.45. Не состоится и рейс «Газпром-авиа» из Ямбурга в Рощино, запланированный на 17.15.

Ни одна из авиакомпаний не сообщила на своих сайтах об отмене и их причинах. По мнению инсайдеров агентства, они связаны с отсутствием заполнения самолетов по данным маршрутам. URA.RU не удалось связаться с пресс-службами авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Газпром-авиа» и Utair, всем направлены официальные запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании начали сокращать полеты на Урале из-за карантина. 1 апреля было отменено пять рейсов.