На Урале сокращают внутренние рейсы из-за карантина по коронавирусу

В аэропорту «Рощино» отменены пять рейсов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Урале сокращают внутренние авиарейсы из-за угрозы распространения коронавируса. Так в тюменском аэропорту «Рощино» 1 апреля не состоятся сразу три вылета в Москву на самолетах компании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Тюмень — Москва. Кроме того, отменены рейсы других перевозчиков в Екатеринбург и Сабетту (Ямал). Информация об этом приводится на онлайн табло «Рощино».

«Данные рейсы отменены по инициативам авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно данным табло, «Аэрофлот» сегодня отменил три из четырех рейсов Москва — Тюмень — Москва. Из Рощино они должны были вылететь в 7:25, 14:15 и 19.55. Также отменен рейс «Тюмень — Екатеринбург» авиакомпании Utair, борт должен был вылететь в 21:05. Не вылетит также самолет «Ямала» по маршруту «Тюмень — Сабетта» на 12.40.

Как передают инсайдеры агентства, рейсы «Аэрофлота» и Utair были отменены из-за отсутствия загрузки бортов. «Сейчас из-за карантина по коронавирусу большинство людей сидит дома, отменяются запланированные командировки, люди сдают билеты. Поэтому и необходимости в таком числе рейсов на ту же Москву нет. В Екатеринбург рейс отменен по тем же соображением», — передает инсайдер из «Рощино».

В авиакомпании «Аэрофлот» отказались оперативно отвечать на вопрос об отменах. Официальный запрос выслан, однако комментария так и не поступило. Запрошены комментарии также у Utair и «Ямала», оперативный ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени введены усиленные меры по противодействию распространению карантина. На данный момент в регионе зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом.