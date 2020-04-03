02 апреля 2020
01 апреля 2020

В Тюмени резко увеличилось число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы. Карантин. Тюмень, инфекционное отделение, Областная инфекционная клиническая больница
От коронавируса в Тюмени лечатся 9 человекФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области зафиксировано пять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавируса Тюменской области.

«За последние сутки зарегистрирован 601 случай коронавирусной инфекции, 5 — в Тюменской области», — приводится в сообщении. Оперативный штаб по Тюменской области пока не сообщает никаких подробностей.

Таким образом, в Тюмени зафиксировано уже 11 случаев заболевания, двое человек выздоровели, летального исхода в регионе нет.

Впервые в Тюменской области зафиксировано столь большое число зараженных коронавирусом. Ранее URA.RU сообщало, что 1 апреля инфекция была подтверждена у семейной пары, которая заразилась в Австрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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