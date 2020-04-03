На Урале силовики задержали брата звезды Comedy Club

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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Александр Незлобин не знает причин задержания братаФото: Дарья Попова © URA.RU

В городе Полевском (Свердловская область) задержан начальник управления культуры горадминистрации Максим Незлобин, брат звезды Comedy Club Александра Незлобина. Об этом сообщили URA.RU мэрии Полевского.

«В администрации прошел обыск. Незлобина увезли», — сообщил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментариев, посоветовав обратиться в Следственный комитет. Пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга пока воздержался от комментариев по делу Незлобина.

Редакция URA.RU позвонила Александру Незлобину с вопросом о задержании его брата. «Я пока не готов что-то говорит об этом», — сказал он корреспонденту URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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