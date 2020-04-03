На Урале силовики задержали брата звезды Comedy Club

Александр Незлобин не знает причин задержания брата
В городе Полевском (Свердловская область) задержан начальник управления культуры горадминистрации Максим Незлобин, брат звезды Comedy Club Александра Незлобина. Об этом сообщили URA.RU мэрии Полевского.
«В администрации прошел обыск. Незлобина увезли», — сообщил инсайдер.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментариев, посоветовав обратиться в Следственный комитет. Пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга пока воздержался от комментариев по делу Незлобина.
Редакция URA.RU позвонила Александру Незлобину с вопросом о задержании его брата. «Я пока не готов что-то говорит об этом», — сказал он корреспонденту URA.RU.