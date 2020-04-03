Алексей Вихарев выиграл борьбу 11,8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин отреагировал на подписанное 18 депутатами обращение с требованием отказаться от расходов на освещение деятельности органа власти в СМИ. Спикер подготовил обращение в адрес главы города Александра Высокинского, в котором просит направить предусмотренные на эти цели 11 миллионов 857 тысяч рублей «на погашение срочных бюджетных обязательств». Вопрос будет внесет в повестку следующего думского заседания.

Инициатором обращения выступил екатеринбургский депутат Алексей Вихарев. Как ранее сообщало URA.RU, он считает подобные траты недопустимыми. «Мы избраны горожанами и обязаны отстаивать их, а не свои собственные интересы. В условиях, когда вся страна сидит на карантине, медики тратят все силы на борьбу с пандемией и спасение жизней заразившихся людей, когда президент Владимир Путин декларирует, что первостепенной для государства целью должно стать обеспечение здоровья населения, появление в СМИ статей о „нас, любимых депутатах“ дискредитирует власть. Поставит нас с избирателями по разные стороны баррикады», — подчеркнул Вихарев.

Депутат Алексей Вихарев и поддержавшие его коллеги настаивали в обращении, чтобы указанная сумма была целевым образом направлена на приобретение 5 машин скорой помощи, которые особенно понадобятся медикам на пике пандемии. «Мы рады, что спикер пошел навстречу подписавшей обращение половине депутатов думы. Это важный шаг на пути к установлению политического мира и согласия в Екатеринбурге. Но нас настораживает, что председатель думы предложил направить указанные деньги на абстрактные „срочные обязательства“, а не конкретно медикам. Будем добиваться, чтобы средства дошли до нужного адресата. Все возможности для этого есть. Побьемся на следующем заседании городской думы, на которое будет вынесен проект корректировок в бюджет», — пообещал парламентарий.