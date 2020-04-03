В Звериноголовском районе Курганской области зарегистрирована инфекция, которая не связана с коронавирусом, но протекает в тяжелой форме. Местное население просят соблюдать самоизоляцию. Информация размещена на сайте администрации Звериноголовского района.
«В поселке Искра и селе Озерное зарегистрировано превышение эпидпорога заболеваемости сезонной ОРВИ. Болезнь не связана с коронавирусом (это подтвердили анализы), но протекает в тяжелой форме и чревата осложнениями, что может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода», — указано на официальном сайте мэрии.
В поселках работают сотрудники департамента здравоохранения и управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Они призывают местных жителей при первых симптомах простуды незамедлительно обращаться за медицинской помощью. «Идет выявление контактных лиц. Для недопущения распространения инфекции просим всех жителей строго соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.
Санаторий «Сосновая роща», который размещается в поселке Искра, сейчас не работает, отдыхающие выехали в связи с мерами профилактики против распространения коронавируса. В приемной уточнили: «Санаторий закрыт до 1 июня на карантин по приказу [премьера РФ Михаила] Мишустина».
На сайте правительства Курганской области, со ссылкой на данные департамента здравоохранения, размещена информация: «В Курганской области 223 лабораторно подтвержденных случаев гриппа в эпидсезоне 2019—2020 года. Из них 43 случая — Н1N1/09 (свиной грипп). В том числе 23 случая — это дети. Последствия такого гриппа могут быть очень и очень тяжёлыми. Вплоть до летального исхода».
Глава Звериноголовского района Михаил Шейгец в разговоре с URA.RU сразу попросил обращаться за комментариями в департамент здравоохранения региона. Получить оперативный ответ в департаменте здравоохранения и областном Роспотребнадзоре URA.RU не удалось. Направлены запросы.
Сейчас в России идет активная борьба с распространением коронавируса, в регионе введен режим полной самоизоляции. На 3 апреля в Курганской области зафиксирован единственный случай коронавируса. Сейчас пациент уже выписан в связи с выздоровлением.
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