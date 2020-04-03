Торговые сети объяснили пустые полки в магазинах и проблемы с доставкой

Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах не связано с дефицитом товаров и объясняется правилами работы ритейла. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Если где-то встречаются пустые полки, то это абсолютно стандартная ситуация для ритейла. Полки в магазинах обновляются по определенному графику — раз в два-три часа. Невозможно постоянно выставлять новый товар. Это будет мешать покупателям ходить по торговому залу», — рассказал агентству директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.
По его словам, пустые полки встречаются в магазинах, если во временной промежуток между ее обновлением покупатели успели разобрать весь товар. При этом в торговых сетях не ожидают роста спроса в ближайшее время, так как «люди сейчас лишний раз в магазин стараются не ходить».
Что касается увеличения сроков доставки продуктов на дом, которое фиксируется в Москве, то это связано с выполнением горожанами рекомендаций мэрии о соблюдении режима самоизоляции. «Это вызывает нагрузку на онлайн-магазины и может приводить к задержкам в доставке. Заказов много, а штат курьеров пополнить одномоментно не получится», — отметил Власенко.
Ранее в АКОРТ рассказывали URA.RU, что в марте сталкивались с определенными логистическими проблемами на фоне ситуации с коронавирусом. Ритейлерам приходилось оперативно подстраиваться под срочную доставку товаров и создавать их запасы в расчете на рост спроса. Однако сейчас, по словам Ильи Власенко, у отрасли нет существенных проблем с логистикой.
«Есть отдельные сложности, связанные с большим количеством транспорта, который нужно использовать. Возникающие логистические проблемы решаются при помощи властей, которые смягчают требования к грузовому транспорту. Ограничения на пересечение границы, которые вводят некоторые регионы, не коснулись коммерческих перевозок», — отметил представитель АКОРТ.
АКОРТ представляет интересы 39 федеральных торговых сети России, в том числе крупнейших розничных игроков продовольственного рынка.
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