02 апреля 2020

У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее преподаватель встречал родственников, прилетевших из ТурцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.

«Пока это только подозрение, тест сдан, все контакты установлены и изолированы», — сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона.

Родителям суворовцев сказали, что 2 апреля тест преподавателя на коронавирус показал положительный результат. Сотрудник училища находился с 27 марта дома в поселке Звездный на самоизоляции. 19 марта преподаватель встречал своих родственников, которые за день до этого прилетели из Турции, сообщает РБК. По словам родителей, воспитанники училища уже две недели обучаются дистанционно. В учреждении работает государственный эпидемиологический надзор. Помещения училища будут обработаны дезинфицирующим средством.

Получить оперативный комментарий у представителей военного учреждения не удалось.

По информации телеканала 360, в России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом. Всего заражены 4149 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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