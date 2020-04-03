Челябинский предприниматель, давший показания на высокопоставленных чиновников, выйдет на свободу

Михаил Азаматов (справа) дал показания на чиновников минстроя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводской районный суд Челябинска 4 апреля рассмотрит ходатайство следствия о взятии под стражу замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и директора ОГКУ Алексея Абаимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. В этот же день суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения предпринимателю Михаилу Азаматову, которого должны выпустить под залог.

«Ходатайства на Антонову, Абаимова и Азаматова поступили», — заявили в пресс-службе.

Антонова и Абаимов обвиняются в получении взятки от Азаматова. По версии следствия, деньги были получены за контракт по строительству биатлонного стадиона в Златоусте. Этот объект строила фирма «Стройтранссоюз», где Азаматов является соучредителем и занимает должность замдиректора.

Стадион строится много лет и до сих пор не сдан в эксплуатацию. Летом 2019 года Контрольно-счетная палата (КСП) региона по поручению губернатора Алексея Текслера проверила работу мэрии Златоуста и расходы бюджетных средств на строительстве стадиона. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело, в феврале задержали Азаматова по обвинению в крупном мошенничестве. 3 апреля задержали Антонову и Абаимова. «Челябоблинвестрой» является дочерним предприятием минстроя.

«Находясь в СИЗО Азаматов дал показания на Антонову и Абаимова, — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. — За сделку со следствием его выпустят под залог».

Во время обысков в минстрое, полиция изымала документы не только по стадиону в Златоусте, но по строительству олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Этот объект также строила фирма Азаматова, а расходы проверяла КСП.