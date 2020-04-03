По уголовному делу о взятках в челябинском минстрое задержали еще одного руководителя

По делу о взятках в челябинском минстрое задержаны два руководителя Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В рамках уголовного дела о взятках в министерстве строительства Челябинской области задержан еще один руководитель. По данным URA.RU, сотрудники ГУ МВД по региону 3 марта задержали директора областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова. Ранее полиция и ФСБ задержали заместителя министра Татьяну Антонову. В пресс-службе губернатора Алексея Текслера отреагировали на эти события.

«В домах у Антоновой и Абаимова прошли обыски», — сообщил источник. «Челябоблинвестрой» является предприятием, подведомственным министерству строительства и инфраструктуры региона. В ОГКУ и минстрое телефоны не отвечают.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным URA.RU, показания на Антонову и Абаимова дал соучредитель и замдиректора фирмы «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов. Эта фирма строила биатлонный стадион в Златоусте и олимпийский центр шорт-трека в Челябинске. В феврале 2020 года Азаматов был арестован по обвинению в мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона. 2 апреля к расследованию подключилось УФСБ по Челябинской области.

В пресс-службе губернатора Алексея Текслера прокомментировали события в минстрое. «Губернатор был в курсе ситуации, заранее имел всю необходимую информацию и распорядился оказывать все необходимое содействие следствию. Компетентные органы продолжат расследование. Напомним, глава региона неоднократно подчеркивал отношение нетерпимости к проявлениям коррупции», — заявили в пресс-службе.