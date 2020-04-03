Карта заражения Пермского края: 85% больных коронавирусом — из столицы региона

Три человека с COVID-19 оказались из муниципалитетов Пермского края, еще 18 — из столицы региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каждый седьмой житель Пермского края, заразившийся коронавирусом, проживал не в столице региона. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному оперативному штабу. Всего в Прикамье диагноз COVID-19 был подтвержден у 21 человека.

«18 человек — жители Перми, 2 — Верещагино, 1 человек — из Краснокамска», — сообщил URA.RU инсайдер. Аналогичные данные приводит и собеседник URA.RU, близкий к силовым структурам региона. Уточняется, что житель Краснокамска проходит лечение в Перми, а жители Верещагино — в Нытве. Официальные представители власти данную информацию не комментируют.

При этом, и источники URA.RU, и официальные представители краевой власти заявляют о том, что все контактировавшие с заболевшими уже установлены. «Они изолированы или находятся на домашнем карантине», — добавляет один из собеседников.

По данным источника URA.RU из органов исполнительной власти, в краевой столице коронавирус был подтвержден у лиц, проживающих в центральных микрорайонах города. В частности, речь идет про Свердловский и Мотовилихинский районы.

В Пермском крае со 2 апреля действует тотальный карантин — людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. К 3 апреля от COVID-19 и сопутствующих болезней в Пермском крае скончалось два человека, три человека полностью излечились и уже выписаны из больниц.