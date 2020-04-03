Мэр уральского города освободил местный бизнес от платежей

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец отменил платежи по договорам аренды муниципального имущества. Инициатива разработана для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса.
«Существующие субъекты малого и среднего бизнеса — это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета. Большинство этих организаций работает в социальной сфере. Считаю, что данная мера окажет положительное влияние на малый и средний бизнес и позволит обеспечить его устойчивое развитие», — заявил Игорь Кабец.
Депутаты Думы Первоуральска поддержали главу. Проект решения Думы также получил положительные заключения прокуратуры и счетной палаты. После этого Игорь Кабец собирается выйти с предложением к крупному бизнесу об отмене платы по договорам аренды в коммерческих организациях, предоставляющих помещения малым и средним предпринимателям.
Самые свежие новости в специальном viber-канале «