02 апреля 2020

Мэр уральского города освободил местный бизнес от платежей

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Глава города помогает малому и среднему бизнесуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец отменил платежи по договорам аренды муниципального имущества. Инициатива разработана для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса.

«Существующие субъекты малого и среднего бизнеса — это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета. Большинство этих организаций работает в социальной сфере. Считаю, что данная мера окажет положительное влияние на малый и средний бизнес и позволит обеспечить его устойчивое развитие», — заявил Игорь Кабец.

Депутаты Думы Первоуральска поддержали главу. Проект решения Думы также получил положительные заключения прокуратуры и счетной палаты. После этого Игорь Кабец собирается выйти с предложением к крупному бизнесу об отмене платы по договорам аренды в коммерческих организациях, предоставляющих помещения малым и средним предпринимателям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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